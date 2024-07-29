Нетаньяху обсудил с Байденом защиту Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден обсудили меры по защите еврейского государства. Стороны не исключили размещения баллистических ракет и беспилотников, а также новое развертывание американских войск.

Израильский и американский лидеры провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Также, в частности говорилось о защите еврейского государства.

«Президент подтвердил приверженность безопасности Израиля против всех угроз со стороны Ирана, включая подконтрольные ему террористические группировки ХАМАС и "Хезболлах", а также хуситов. Обсуждались усилия по укреплению обороны Израиля от угроз»

– пресс-служба Белого дома.

Стороны не исключили размещения баллистических ракет и беспилотников, а также новое развертывание американских войск.

По словам Байдена крайне важно продолжить усилия, направленные на снижение напряженности на Ближнем Востоке.