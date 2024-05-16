США еще больше усилят поддержку Армении

Армению ожидает усиленная поддержка со стороны Америки – по крайней мере, именно о таком направлении работы рассказал глава Госдепа Энтони Блинкен.

США раздумывают над тем, как усилить поддержку Армении, заявил глава Госдепартамента.

По словам Энтони Блинкена, Вашингтон получил ряд запросов от Еревана, и теперь рассматривает их, чтобы найти пути для усиления поддержки Армении, а также развития американо-армянских отношений.

"Несколько недель назад я встретился с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, чтобы посмотреть, что мы и Евросоюз можем сделать для поддержки Армении"

– дипломат

Госсекретарь США заверил, что Вашингтон намерен продвигаться в данном направлении.

Кроме того, Блинкен похвалил армянского премьера. По его словам, Никол Пашинян выполнил необыкновенную работу, причем в самых разных сферах. Дипломат напомнил, что главе армянского правительства приходится действовать в очень сложное для Армении время.

Блинкен также заявил, что надеется на достижение Ереваном и Баку соглашения по мирному договору.

Что Армения просит у США?

Профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко рассказал, о чем именно просит Армения США.

"О реванше. О перевооружении армии для того, чтобы, возможно, в будущем взять реванш. Собственно, Пашинян никогда и не скрывал этого, когда говорил, что союзником Армении будет любое государство, которое позволит ей снова оккупировать Карабах. Поэтому они ждут, что им помогут американцы с перевооружением армии", – сказал эксперт.

"Другое дело, что это абсолютно нереалистично. Во-первых, никто в Америке не собирается этого делать. Посмотрите, с каким трудом Конгресс пробивал деньги для Израиля и Украины. И направить еще одну партию в Армению у американцев просто нет возможности. Второй момент – ссориться окончательно с Турцией ради Армении американцы не желают. И третье – никакой морской границы с Арменией у них нет, то есть поставки оружия надо вести либо через Турцию, а Турция никогда не даст такого разрешения, либо через Грузию, но в Грузии не та ситуация. Поэтому это абсолютно нереалистично, но такие надежды в Ереване есть", – констатировал он.

Чего Америка ждет от Армении взамен?

Эксперт подчеркнул, что в обмен на помощь США потребуют от Армении выйти из ОДКБ. "Американцы давно мечтают создать кризис для ОДКБ. Собственно, для этого они и помогали Пашиняну прийти к власти. Уже в принципе Пашинян и сам на грани выполнения этой просьбы, уже в начале нынешнего года заявил о приостановлении финансирования ОДКБ, а теперь отказывается от участия в саммитах. Так что и так осталось недолго дожимать армянское руководство", – заключил Алексей Фененко.