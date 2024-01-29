Спикер парламента Азербайджана отдала голос на выборах президента страны

Председатель Милли Меджлиса проголосовала на выборах президента Азербайджана. Всего на участке, где она отдала голос проголосует 1 467 избирателей.
Председатель азербайджанского парламента Сахиба Гафарова проголосовала на проходящих в республике президентских выборах.
Она проголосовала на избирательном участке №11 Наримановского первого избирательного округа №19.
Известно, что на участке было зарегистрировано 1 493 избирателя, из которых 26 человек получили открепительные удостоверения и проголосуют по месту нахождения.
Всего в Азербайджане действует 6 537 избирательных участков.