Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Спикер парламента Азербайджана отдала голос на выборах президента страны

Гафарова Сахиба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель Милли Меджлиса проголосовала на выборах президента Азербайджана. Всего на участке, где она отдала голос проголосует 1 467 избирателей.

Председатель азербайджанского парламента Сахиба Гафарова проголосовала на проходящих в республике президентских выборах.

Она проголосовала на избирательном участке №11 Наримановского первого избирательного округа №19.

Известно, что на участке было зарегистрировано 1 493 избирателя, из которых 26 человек получили открепительные удостоверения и проголосуют по месту нахождения.

Всего в Азербайджане действует 6 537 избирательных участков.

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