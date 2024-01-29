Жительница Баку: мы счастливы, что выборы президента проходят в Карабахе 

Жители Азербайджана идут сегодня на избирательные участки не только с чувством гражданского долга, но и с радостью. О том, почему сегодняшний день вызывает у них такие эмоции, "Вестнику Кавказа" рассказала бакинка Виктория Абдуллаева.

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Жители Азербайджана участвуют сегодня в президентских выборах с особыми чувствами, поскольку впервые голосование проходит на освобожденных территориях в условиях полного восстановления суверенитета и территориальной целостности республики. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала жительница Баку Виктория Абдуллаева, пришедшая на свой избирательный участок к его открытию.

"Выборы у нас организованы очень хорошо. Мы очень активно наблюдали за тем, как проходила предвыборная кампания", - прежде всего сказала она.

"Думаю, что самое главное – что исполнилась заветная мечта всего азербайджанского народа, ведь сегодня наши выборы проходят на освобожденных территориях. Это для нас самое большое счастье. Мы очень благодарны всем людям, которые обеспечили нам возможность провести выборы на освобожденных территориях", - подчеркнула Виктория Абдуллаева.

"Для меня самой большой мечтой было освобождение наших территорий. Я и моя семья счастливы, что увидели это в свое время. У моей свекрови это была Родина. Сегодня нас просто переполняет радость, и поэтому понятно, за кого мы отдаем свои голоса", - добавила она.

Жительница Баку сообщила, что проголосовала за президента Ильхама Алиева. "Я имею огромное уважение к этому человеку и его семье. В советское время я была воспитана под эгидой его отца Гейдара Алиева, когда он был первым секретарем ЦК КПСС в Азербайджане. Я много раз присутствовала на государственных мероприятиях, и знаю, как мудрое руководство и Гейдара Алиева, и Ильхама Алиева привело к процветанию нашей страны", - заключила Виктория Абдуллаева.