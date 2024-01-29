Выборы президента начались в Азербайджане

Президентские выборы проходят сегодня в Азербайджане. В досрочных выборах президента участвуют семь кандидатов, в том числе глава государства Ильхам Алиев. Голосование впервые проходит на всей территории Азербайджана, включая и освобожденные территории.

ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане в эти минуты стартует голосование на выборах президента, сообщают корреспонденты "Вестника Кавказа".

Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов дал старт голосованию, официально объявив избирательные участки на территории Азербайджана открытыми.

Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (7.00 мск). Голосование будет продолжаться до 19.00 (18.00 мск). Предварительные результаты, как заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов, будут оглашены примерно в 21.00 (20.00 мск).

Кандидаты

В бюллетени внесены семь зарегистрированных кандидатов.

Помимо действующего главы государства Ильхама Алиева, это Захид Орудж, Фуад Алиев, Рази Нуруллаев, Фазиль Мустафа, Гудрат Гасангулиев, Эльшад Мусаев.

Выборы на освобожденных территориях

Главная особенность выборов президента 2024 заключается в том, что впервые в истории они проходят на всей международно признанной территории Азербайджана.

Мазахир Панахов сообщил, что голосование состоится в Лачине, Шуше, Физули и Агалы. По словам председателя ЦИК, в нем смогут принять участие не только жители, вернувшиеся в родные места после освобождения земель от оккупации, но и военные (по открепительному удостоверению), а также, что особенно важно, армяне Ханкенди – для этого им понадобится азербайджанский документ. На его основании любой гражданин Азербайджана, независимо от национальности, будет внесен в избирательный список.

Выборы за границей

За рубежом граждане Азербайджана смогут проголосовать на выборах президента в 49 пунктов, которые открыты в 37 странах мира, отметил глава ЦИК. Первыми открылись избирательные пункты сегодня в Южной Корее и Китае - в 03.00 и в 04.00 по бакинскому времени.

В России будут работать три избирательных пункта, один из них - в посольстве Азербайджана в Москве.

Предполагается, что отдать свой голос на выборах за пределами Азербайджана смогут около 23 тыс человек.

Напомним, внеочередные выборы президента были назначены распоряжением главы государства. Документ Ильхам Алиев подписал 7 декабря 2023 года. Позже президент объяснил, что выборы означают переход Азербайджана в новую эру. Прежняя эпоха истории страны завершилась, когда она полностью восстановила свой суверенитет и территориальную целостность в сентябре прошлого года.