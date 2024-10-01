Совет глав государств СНГ соберется завтра в Москве

В российской столице завтра состоится заседание Совета глав стран-участниц Содружества независимых государств. Подробная информация о мероприятии, которое состоится под председательством президента РФ, опубликована на сайте Кремля.

Заседание Совета глав стран СНГ пройдет во вторник в Москве, событие анонсировано на сайте Кремля.

Мероприятие будет проведено под председательством российского президента Владимира Путина.

В анонсе уточняется повестка встречи. В частности, главы государств поговорят на основные темы взаимодействия в рамках организации и обрисуют самые насущные направления будущей работы. Кроме того, планируется рассмотреть актуальные проблемы, как на уровне региона, так и в рамках международной повестки.

"Как ожидается, будет принято решение о передаче председательских функций в СНГ в 2025 году от России к Таджикистану"

– сайт Кремля

По итогам заседания будут подписаны несколько документов многостороннего характера. Они будут касаться развития сотрудничества в разных областях, включая экономику и культуру, а также гуманитарную, правоохранительную и военную области.

Кроме того, участники заседания примут Обращение к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Двусторонние встречи

Президент РФ также пообщается с главами стран СНГ в двустороннем формате.

"Ожидается, что на полях мероприятия Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч"

– Кремль

Как уточнил помощник президента Юрий Ушаков, глава государства проведет отдельные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.