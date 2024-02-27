Сочи свяжут прямые рейсы с Узбекистаном и Киргизией

Один из российских авиаперевозчиков открывает прямое сообщение из Сочи в крупные города Узбекистана и Киргизии. Рейсы будут осуществляться с апреля и мая.

Теперь из Сочи можно будет улететь прямым рейсом в Узбекистан и Киргизию.

С 1 апреля из города-курорта начнет совершать прямые вылеты одна из российских авиакомпаний. Информация об этом была распространена пресс-службой сочинской авиагавини.

Добраться в Узбекистан можно будет по маршруту Сочи–Ташкент и Сочи-Намаган.

В столицу республики рейсы будут совершаться с 1 апреля. Время в полете – три часа.

С 6 апреля самолеты начнут летать в Намаган. Время в пути составит 3,5 часа.

Также с 25 мая из Сочи можно будет улететь в столицу Киргизии. Полеты в Бишкек будут выполняться по субботам. Продолжительность полета составит почти четыре часа.

Самолеты, которые будут перевозить пассажиров, рассчитаны на 162 места.

Уточняется, что полеты в Намаган из Сочи будут осуществляться впервые. Ранее ни одна российская авиакомпания не осуществляла вылеты в этот город.