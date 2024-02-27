Вестник Кавказа

Сочи свяжут прямые рейсы с Узбекистаном и Киргизией

Сочи свяжут прямые рейсы с Узбекистаном и Киргизией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Один из российских авиаперевозчиков открывает прямое сообщение из Сочи в крупные города Узбекистана и Киргизии. Рейсы будут осуществляться с апреля и мая.

Теперь из Сочи можно будет улететь прямым рейсом в Узбекистан и Киргизию.

С 1 апреля из города-курорта начнет совершать прямые вылеты одна из российских авиакомпаний. Информация об этом была распространена пресс-службой сочинской авиагавини. 

Добраться в Узбекистан можно будет по маршруту Сочи–Ташкент и Сочи-Намаган. 

В столицу республики рейсы будут совершаться с 1 апреля. Время в полете – три часа. 

С 6 апреля самолеты начнут летать в Намаган. Время в пути составит 3,5 часа. 

Также с 25 мая из Сочи можно будет улететь в столицу Киргизии. Полеты в Бишкек будут выполняться по субботам. Продолжительность полета составит почти четыре часа. 

Самолеты, которые будут перевозить пассажиров, рассчитаны на 162 места. 

Уточняется, что полеты в Намаган из Сочи будут осуществляться впервые. Ранее ни одна российская авиакомпания не осуществляла вылеты в этот город. 

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