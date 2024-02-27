Сочи на 8 марта примет 115 тысяч туристов

Отдохнуть в Сочи в дни праздничных выходных в марте решили более 115 тыс человек. На курорте пройдут концерты и развлекательные мероприятия.

Сочи в ближайшие выходные ждет более 115 тыс гостей.

«На предстоящих длинных выходных в Сочи ожидаем присутствия в городе более 115 тысяч туристов. Вместе будем праздновать 10-летие XI Паралимпийских Игр, завершение Всемирного фестиваля молодежи и Международный женский день»

– мэр Сочи Алексей Копайгородский

Он добавил, что запланированы крупные концерты с участием звезд эстрады, а также другие праздничные мероприятия, они пройдут в разных точках курорта.