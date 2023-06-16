Вестник Кавказа

«Альпака парк» откроется в «Ривьере» в Сочи

«Альпака парк» откроется в «Ривьере» в Сочи
© Фото: pexels
Еще один парк, где будут жить альпаки вскоре появится в Сочи. Посмотреть на альпак и лам можно будет не только на «Роза Хуторе», но и в парке «Ривьера».

В Сочи на территории парка «Ривьера» в ближайшее время начнет работать новая туристическая локация - «Альпака парк».

«Мы рады сообщить вам о скором открытии «Альпака парк» - уютного тихого пространства, где можно будет насладиться общением с удивительными животными и провести время с пользой для души»

– администрация парка «Ривьера»

Альпак поселят недалеко от входа на улице Виноградной, также в парке будут жить и другие животные.

На данный момент посмотреть на альпак можно на «Роза Хуторе», расположенный здесь Парк альпак является крупнейшим в стране.

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