На курорте Домбай в КЧР будут жить экзотические альпаки 

Опубликовано: 2:45, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

В скором времени на курорте Домбай в горах Карачаево-Черкесии заработает экоферма Деревня Альпак, на которой будут жить не только редкие южноамериканские альпаки, но и ламы, карликовые пони, бараны, верблюды, благородные олени и ручные кролики.

Уже в нынешнем году на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии (КЧР) появится ферма с редкими южноамериканскими альпаками, сообщили в министерстве туризма и курортов республики.

"В горнолыжном поселке Домбай началось строительство эко-фермы. Основной изюминкой фермы станут стадо редких южноамериканских альпак и парк камней. В рамках строительства будет благоустроено 0,5 га территории в центре поселка", - отметили в пресс-службе министерства, передает ТАСС.

Впрочем, одними альпаками знакомство с живой фауной не ограничится: компанию им составят ламы, карликовые пони, бараны, верблюды, благородные олени и даже ручные кролики. Открытие запланировано на текущий год.

На строительство экофермы направят более 20 млн рублей. Она станет не только центром притяжения туристов, но и будет приносить практическую пользу: здесь будут разводить поголовье этих прекрасных и редких в нашей части света животных до стада в 100 голов, - отметили в Центре "Мой бизнес" Карачаево-Черкесии.

"Это позволит создать на курорте интересную семейную площадку, где детям будет весело и познавательно, а родителям – комфортно"

– инвестор проекта Курман-Али Гебенов

Напомним, ферма-зоопарк с альпаками и гуанако появилась и в курортном в поселке Архыз. В ней обитают и самые маленькие в мире лошади породы фалабелла, рост которых в холке достигает 80 см, нубийские козлы и карликовые бараны.