Общий билет на Домбай и Архыз вернули в продажу

Опубликовано: 0:17, 21 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На горные курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии этим летом можно будет попасть по общему билету, он позволяет прибыть в конечный пункт быстро и просто. Использовать его можно с 20 июня, направляясь в Домбай, Архыз или Приэльбрусье.

Для поездок в Карачаево-Черкесию летом предлагается пользоваться общим билетом, он сделает дорогу с пересадками более комфортной.

"АНО "Единая транспортная дирекция" Минтранса России возобновит мультимодальные пассажирские перевозки из регионов Российской Федерации на курорты в Домбай, Архыз, Приэльбрусья и в обратном направлении. Билеты на летний сезон 2023 года уже доступны для покупки"

– Минтранс РФ

Общий билет будет действовать на курортах КЧР с 20 июня по 30 сентября. Приобрести такой билет можно уже сегодня. Он предполагает постоянное сопровождение клиента в пути.

Общий билет включает билет на поезд или самолет плюс талон для проезда в автобусе. Поезд будет доставлять пассажира до станции Невинномысская, затем автобус довезет туриста с вокзала в Домбай или Архыз, или до местечка Азау в Кабардино-Балкарии. Аналогичные автобусные маршруты будут работать из аэропорта Минеральных Вод.

Общий билет можно использовать и для возвращения домой, уточнили в правительстве КЧР.