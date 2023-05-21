Общий билет на Домбай и Архыз вернули в продажу

Для поездок в Карачаево-Черкесию летом предлагается пользоваться общим билетом, он сделает дорогу с пересадками более комфортной.
"АНО "Единая транспортная дирекция" Минтранса России возобновит мультимодальные пассажирские перевозки из регионов Российской Федерации на курорты в Домбай, Архыз, Приэльбрусья и в обратном направлении. Билеты на летний сезон 2023 года уже доступны для покупки"
– Минтранс РФ
Общий билет будет действовать на курортах КЧР с 20 июня по 30 сентября. Приобрести такой билет можно уже сегодня. Он предполагает постоянное сопровождение клиента в пути.
Общий билет включает билет на поезд или самолет плюс талон для проезда в автобусе. Поезд будет доставлять пассажира до станции Невинномысская, затем автобус довезет туриста с вокзала в Домбай или Архыз, или до местечка Азау в Кабардино-Балкарии. Аналогичные автобусные маршруты будут работать из аэропорта Минеральных Вод.
Общий билет можно использовать и для возвращения домой, уточнили в правительстве КЧР.