"Архыз" открывает летний сезон

Всесезонный горный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии в предстоящие выходные завершит горнолыжный сезон 2022/2023, стартовавший 17 декабря прошлого года и продлившийся четыре месяца, сообщает администрация курорта.
В уходящем сезоне лыжные трассы "Архыза" приняли рекордное число туристов - 616 тыс человек, это на 9% выше показателей предыдущего сезона, передает "Интерфакс".
Курорт работает уже 10 лет, он открылся в декабре 2013 года. За это время в туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна сформировалась нормальная инфраструктура, сейчас здесь работают более 40 объектов, оборудованы 27 км горнолыжных трасс, 8 канатных дорог, системы искусственного снегообразования.
Курорт насчитывает более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов, так что туристам здесь будет нескучно и летом, а целебный воздух и уникальная вода горных источников поможет им поправить здоровье и набраться сил.