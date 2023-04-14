"Архыз" открывает летний сезон

Опубликовано: 21:32, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже в это воскресенье, 16 апреля, карачаево-черкесский горный курорт "Архыз" сменит горные лыжи на летний отдых для туристов – зимний сезон на курорте завершается.

Всесезонный горный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии в предстоящие выходные завершит горнолыжный сезон 2022/2023, стартовавший 17 декабря прошлого года и продлившийся четыре месяца, сообщает администрация курорта.

В уходящем сезоне лыжные трассы "Архыза" приняли рекордное число туристов - 616 тыс человек, это на 9% выше показателей предыдущего сезона, передает "Интерфакс".

Курорт работает уже 10 лет, он открылся в декабре 2013 года. За это время в туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна сформировалась нормальная инфраструктура, сейчас здесь работают более 40 объектов, оборудованы 27 км горнолыжных трасс, 8 канатных дорог, системы искусственного снегообразования.

Курорт насчитывает более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов, так что туристам здесь будет нескучно и летом, а целебный воздух и уникальная вода горных источников поможет им поправить здоровье и набраться сил.