Сочи и Ставрополь в августе соединит дополнительный авиарейс "Азимута"

Опубликовано: 14:00, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт авиакомпании "Азимут"

Российская авиакомпания "Азимут", базирующаяся в Ростове-на-Дону и Краснодаре, в связи с высоким спросом с 5 августа запускает дополнительные рейсы между Ставрополем и Сочи, уже открыта продажа билетов.

Авиакомпания "Азимут" сообщила об открытии продажи авиабилетов на дополнительные рейсы по маршруту Сочи – Ставрополь – Сочи, которые будут выполняться в течение всего августа в связи с высоким спросом на авиаперевозки по этому направлению.

"Рейсы будут выполняться с 5 по 26 августа по субботам по следующему графику: А4895, вылет из Сочи в 20:55, посадка в Ставрополе в 22:10, А4896, вылет из Ставрополя в 23:10, посадка в Сочи в 00:15 в воскресенье"

- авиакомпания "Азимут"

Сейчас компания выполняет по маршруту два рейса в неделю – по вторникам и воскресеньям, теперь их число увеличится до трех.

Туристов привлекают невысокие цены – так, билет из Сочи в Ставрополь на 5 августа без багажа стоит 2680 рублей, с багажом цены стартуют от 5480 рублей.