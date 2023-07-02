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Первый самолет прибыл из Сочи в Ставрополь

Первый самолет прибыл из Сочи в Ставрополь
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Впервые совершен прямой рейс из Сочи в Ставрополь и обратно. Новое направление востребовано как жителями этих городов, так и туристами. Самолеты "Азимута" будут летать по маршруту по вторникам и воскресеньям.

Перевозчик "Азимут" сегодня открыл прямое авиасообщение между двумя южными городами, новый рейс связал Сочи и Ставрополь.

"Первый рейс Сочи - Ставрополь - Сочи состоялся. Из курортной столицы России прилетели 88 пассажиров, а на отдых отправились 100. По доброй традиции первый рейс встретили водной аркой"

– международный аэропорт Ставрополя

Летать напрямую между городами отныне можно по вторникам и воскресеньям.

Планируется еще увеличить число прямых рейсов в столицу Ставропольского края, поделился глава региона Владимир Владимиров.

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