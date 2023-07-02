Ставрополь очертил границы туристического центра

Опубликовано: 8:25, 2 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристический центр Ставрополя будет подготовлен для проведения массовых мероприятий. Также планируется создание безбарьерной пешеходной зоны и системы уличной навигации.

Границы туристического центра Ставрополя были утверждены официально для уточнения круга работ по благоустройству города.

Как пояснили в пресс-службе администрации муниципалитета, границы были выбраны с учетом мнения жителей, экспертов и опыта других регионов.

«Границы туристического центра города определены с учетом поступивших предложений от жителей Ставрополя, с учетом существующей практики по России, мнения экспертов. В результате туристский центр охватывает 98 гектаров. Это, в первую очередь, историческая часть города от железнодорожного вокзала до сквера имени Андрея Джатдоева. В границы включены прилегающие объекты культурного наследия, в том числе Крепостная гора, а также парк „Центральный“»

– пресс-служба администрации Ставрополя

Планируется, что на улице Шаумяна появится безбарьерная пешеходная зона, также будет создана система уличной навигации, вывески будут приведены к единообразию.