Курортный сбор станет обязательным в России

Опубликовано: 23:55, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Взимаемый сейчас в экспериментальном режиме курортный сбор может стать обязательным в России. С соответствующей просьбой к президенту обратился глава Ставрополья.

Глава Ставропольского края попросил Владимира Путина завершить эксперимент, связанный с курортным сбором - точнее, закрепить эту практику как постоянную. Инициативу Владимир Владимиров озвучил на совещании в Дагестане, куда сегодня вечером прилетел глава государства.

Политик призвал Путина обеспечить перевод в конце 2023 года курортного сбора из экспериментального режима в бессрочный.

Владимиров уточнил, что при этом стоит принять во внимание существующую схему, в рамках которой средства идут в бюджет региона, а уже через него - напрямую в муниципалитеты.

Губернатор сообщил, что уже сейчас край каждый год получает 0,1 млрд рублей. Эти деньги распределяются по курортам путем опережающего финансирования. Это значит, что городам перечисляются по сути еще не собранные средства - они получают деньги в начале года. Источник - бюджет региона, их объем определяется исходя из прогнозов.

На эти средства, пояснил Владимиров, отстраивается новая и реконструируется нынешняя инфраструктура.

"Я пометил по поводу курортного сбора"

– Владимир Путин