Вестник Кавказа

Сочи и Актау возобновляют прямое авиасообщение

Сочи и Актау возобновляют прямое авиасообщение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прямые рейсы из Сочи в Актау будут возобновлены. Выполнять полеты начнет казахстанский авиаперевозчки.

Казахстанский авиаперевозчик SCAT восстанавливает полеты из Сочи в Актау. Информацию об этом озвучили в пресс-службе авиаузла черноморского курорта.

Уточняется, что вылеты будут совершаться два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Добраться из Сочи в Актау можно будет за 1 час 20 минут.

Выполнять рейсы будет авиалайнер Bombardier CRJ200, полная загрузка которого доходит до 50 пассажиров.

Ранее авиаперевозчки уже совершал прямые вылеты по этому маршруту с 2015 года по 2019, а затем зимой 2022-2023 годов.

В прошлом году по этому маршруту летала российская авиакомпания "Азимут".

Всего между черноморским курортом и Актау было совершено 187 рейсов, которые перевезли более 20 тыс пассажиров.

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