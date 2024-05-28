Вестник Кавказа

Red Wings возобновляет полеты из Сочи в Элисту

Red Wings возобновляет полеты из Сочи в Элисту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиаперевозчик Red Wings запускает прямые рейсы во вновь открывшуюся авиагавань Элисты. Полеты стартуют с 1 июля и будут проходить два раза в неделю.

Сочи и Элисту снова свяжут прямые рейсы. Информацию об этом озвучили в пресс-службе сочинской авиагавани.

Сообщается, что полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings.

Прямые рейсы между городами будут выполнять два раза в неделю, по понедельникам и субботам.

При этом отмечается, что вылеты намечены на утренние часы.

Сочи стал вторым направлением, по которому отправляются самолеты после возобновления работы авиагавани Элисты.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчки Red Wings запустила прямые рейсы из Москвы в Элисту после того, как авиаузел вновь начал принимать самолеты.

Аэропорт Элисты был закрыт в 2022 году. До этого с 2018 по 2022 годы по маршруту Сочи-Элиста были отправлены более 15 тыс пассажиров. При этом рейсы выполнялись только в летний период.

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