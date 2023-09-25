Смерть на пляже: турист умер в Батуми

Опубликовано: 18:40, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Трагедия произошла сегодня в курортном Батуми, где сейчас продолжается бархатный сезон. Отдыхающий скончался прямо на городском пляже.

Турист, прибывший из другой страны, умер сегодня в черноморском Батуми, о ЧП сообщили грузинские СМИ.

Сегодня утром отдыхающий, которому было примерно 40 лет, купался в море. После того, как мужчина вышел из воды, ему стало плохо, и он скоропостижно скончался.

Известна предварительная причина смерти – это сердечный приступ. Впрочем, следствие продолжается.

Откуда именно приехал турист, не сообщается.