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Смерть на пляже: турист умер в Батуми

Закат на море
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"
Трагедия произошла сегодня в курортном Батуми, где сейчас продолжается бархатный сезон. Отдыхающий скончался прямо на городском пляже.

Турист, прибывший из другой страны, умер сегодня в черноморском Батуми, о ЧП сообщили грузинские СМИ.

Сегодня утром отдыхающий, которому было примерно 40 лет, купался в море. После того, как мужчина вышел из воды, ему стало плохо, и он скоропостижно скончался.

Известна предварительная причина смерти – это сердечный приступ. Впрочем, следствие продолжается.

Откуда именно приехал турист, не сообщается.

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