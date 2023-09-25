Смерть на пляже: турист умер в Батуми

Трагедия произошла сегодня в курортном Батуми, где сейчас продолжается бархатный сезон. Отдыхающий скончался прямо на городском пляже.
Турист, прибывший из другой страны, умер сегодня в черноморском Батуми, о ЧП сообщили грузинские СМИ.
Сегодня утром отдыхающий, которому было примерно 40 лет, купался в море. После того, как мужчина вышел из воды, ему стало плохо, и он скоропостижно скончался.
Известна предварительная причина смерти – это сердечный приступ. Впрочем, следствие продолжается.
Откуда именно приехал турист, не сообщается.