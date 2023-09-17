Россиянин из Иваново утонул в Абхазии сегодня

Трагедия произошла сегодня на курорте в Гагрском районе. Приехавший из России турист утонул под селом Алахадзы.
Турист погиб в Абхазии в воскресенье. Информацию о трагедии распространило МЧС республики.
ЧП случилось с жителем российского Иваново. Мужчина 1972 г.р. приехал на отдых в Абхазию с семьей.
Сегодня утром он погиб, купаясь под Алахадзы. Причина трагедии пока не установлена.
В спасательную службу позвонили родные туриста. Спасатели направились на место событий в 9.16. Поисковая операция длилась почти три часа. Водолазы нашли тело в 12.04.