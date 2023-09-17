Делать операции при инфаркте можно будет в Абхазии

В рамках развития здравоохранения в Абхазии планируется открыть отделение сердечной хирургии. Тогда пациенты, например, с инфарктами смогут получать помощь внутри республики.
Наладить работу кардиохирургического отделения намерено руководство Абхазии, новшество анонсировал на радио Sputnik глава Минздрава республики.
“Речь идет о кардиологическом отделении для того, чтобы люди здесь на месте получали помощь при острых ситуациях, когда нужно стентировать пациентов, при инфарктах, при сосудистых патологиях в целом"
Министр добавил, что некоторые вмешательства помогают спасать людей, страдающих сосудистыми патологиями, и такие операции также можно будет проводить внутри республики.
Напомним, речь о создании кардиохирургического отделения в Абхазии зашла еще в 2019 году. До сих пор этот вопрос не решен.