Делать операции при инфаркте можно будет в Абхазии

Опубликовано: 20:33, 17 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В рамках развития здравоохранения в Абхазии планируется открыть отделение сердечной хирургии. Тогда пациенты, например, с инфарктами смогут получать помощь внутри республики.

Наладить работу кардиохирургического отделения намерено руководство Абхазии, новшество анонсировал на радио Sputnik глава Минздрава республики.

“Речь идет о кардиологическом отделении для того, чтобы люди здесь на месте получали помощь при острых ситуациях, когда нужно стентировать пациентов, при инфарктах, при сосудистых патологиях в целом"

– Эдуард Бутба

Министр добавил, что некоторые вмешательства помогают спасать людей, страдающих сосудистыми патологиями, и такие операции также можно будет проводить внутри республики.

Напомним, речь о создании кардиохирургического отделения в Абхазии зашла еще в 2019 году. До сих пор этот вопрос не решен.