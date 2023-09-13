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Культурные и кулинарные достижения Абхазии покажут в Москве

Хачапури по-аджарски
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Москвичи познакомятся с современной живописью и кинематографом Абхазии на фестивале, который пройдет в Москве 24 сентября. Также на фестивале можно будет отведать традиционную абхазскую кухню и научиться готовить блюда из нее.

Современные художники и кинематографисты, мастера народных промыслов из Абхазии съедутся на фестиваль «Апсны», который откроется в московском суду «Эрмитаж» 24 сентября.

Посетителей ждет знакомство, как с историей республики, так и с современными достижениями в области культуры. Конечно, на фестивале можно будет отведать блюда национальной кухни и даже научиться их готовить.

«Абхазию знают, как место, где прекрасная природа, море, горы, замечательные виды и так далее, но ведь Абхазия - место древней культуры и традиций. Нынешний фестиваль отличается от предыдущих тем, что он больше всего будет посвящен современному явлению в культуре Абхазии - кинематографу, живописи, новым ремеслам»

– председатель правления Московской абхазской диаспоры (МАД) Беслан Агрба.

По ее словам, главная цель мероприятия – познакомить россиян с Абхазией сегодняшнего дня.

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