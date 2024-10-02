Школьник умер на уроке физкультуры на западе Армении

В одной из школ, расположенных в западной части Армении, скончался подросток. Трагедия случилась сегодня днем.
На уроке физкультуры на западе Армении умер 15-летний подросток. Об этом сообщают 7 октября армянские СМИ.
Трагедия случилась в понедельник в одной из школ Арагацотнской области.
Согласно предварительной информации, мальчику стало плохо во время игры в волейбол. В учебное заведение выехала скорая помощь, однако подросток скончался до ее приезда.
По факту произошедшего начато уголовное производство.