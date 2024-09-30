Вестник Кавказа

Мужчину арестовали за попытку похитить детей в Армении

Мужчину арестовали за попытку похитить детей в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Избрана мера пресечения мужчине, пытавшемуся совершить похищение двух детей. Случай произошел в Ереване в конце сентября.

В Армении арестован местный житель, пытавшийся похитить двух детей. Об этом рассказали в СК республики.

Согласно предварительной информации, 57-летний мужчина подошел в Ереване к детям 11 и 12 лет и попытался убедить их сесть к нему в машину Mercedes.

По данному факту было заведено уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение.

В ходе проведенного расследования были допрошены директора всех школ и детсадов, действующих в округе, с целью выяснить, были ли попытки похитить ребенка прям из учреждений.

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