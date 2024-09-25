Вестник Кавказа

Сотрудников ночных клубов уличили в вымогательстве денег у туристов в Тбилиси

Машина полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владельцам и работникам нескольких ночных клубов в Тбилиси грозит тюремное заключение. Их подозревают в вымогательстве денег у туристов.

В Грузии предъявлены обвинения в вымогательстве 15 владельцам и сотрудникам трех ночных столичных клубов. Об этом сообщает прокуратура республики.

Было установлено, что владельцы вместе с управляющими, официантами, охранниками и танцовщиками действовали по отработанной схеме. Они приглашали в клубы иностранцев, после чего к ним за столики подсаживались танцовщики, которые заказывали за их счет дорогие напитки. Во время расчета обвиняемые требовали от туристов оплатить еще большую сумму. В случае отказа они применяли к иностранцам психологическое и физическое насилие.

Согласно предварительной информации, таким образом преступники выбили у 11 человек более 21 тыс лари (примерно $7,7 тыс). Угрозы и физическое насилие было применено по отношению к 5 иностранцам.

Задержанным грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1895 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Владельца газовой заправки будут судить в Ингушетии

Владельца газовой заправки будут судить в Ингушетии

Мэр Избербаша арестован до зимы

Мэр Избербаша арестован до зимы

Главврача стоматологии заподозрили во взятке в КБР

Главврача стоматологии заподозрили во взятке в КБР

Группе мошенников вынесли приговор за махинации с землей на Ставрополье

Группе мошенников вынесли приговор за махинации с землей на Ставрополье

Мэр Избербаша задержан в Дагестане

Мэр Избербаша задержан в Дагестане

Экс-советник главы Дагестана из-за взятки отправится за решетку на 10 лет

Экс-советник главы Дагестана из-за взятки отправится за решетку на 10 лет

Женщина осталась без 800 тыс рублей после разговора с мошенником на Ставрополье

Женщина осталась без 800 тыс рублей после разговора с мошенником на Ставрополье

Житель Еревана попытался украсть детей

Житель Еревана попытался украсть детей

Еще 8 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы судят на Ставрополье

Еще 8 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы судят на Ставрополье

Травмировавшие полицейских нарушители схвачены в Дагестане

Травмировавшие полицейских нарушители схвачены в Дагестане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы