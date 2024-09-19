Житель Еревана попытался украсть детей

Преступление против несовершеннолетних было совершено на днях в Ереване. Официальную информацию о нем представили сегодня в полиции Армении. Подозреваемый – мужчина почти пенсионного возраста.

Пожилой мужчина совершил попытку похищения детей в Ереване, рассказали в пресс-службе полиции Армении.

Ранее правоохранители получили сигнал о том, что преступление было совершено в среду, 25 сентября, на одной из улиц района Малатия-Себастия (на западе армянской столицы). Оказалось, что некий мужчина, используя свой автомобиль "Мерседес", попробовал украсть двух несовершеннолетних.

Подозреваемый, мужчина 57 лет, вскоре был найден полицейскими. Его задержали.

Идет расследование, по факту будет открыто уголовное дело.