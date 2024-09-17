Мертвого мужчину нашли в переходе в центре Еревана

Возможное преступление в центре Еревана расследует полиция Армении. Правоохранители выясняют, из-за чего погиб мужчина, тело которого было найдено сегодня рано утром.

Мужчина без признаков жизни был найден во вторник утром в Ереване, подробности сообщают армянские СМИ.

Тело человека мужского пола обнаружили в центральной части города. Погибший в подземном переходе, расположенном на улице Ханджяна в столичном районе Кентрон, передает Shamshyan.com.

Страшная находка была сделана в районе 06.15 (5.15 мск). Установлено, что скончавшийся получил несколько травм: у него повреждены ноги, разбита голова.

Открыто уголовное дело. Выясняется личность погибшего. На данный момент известно, что ему около 45 лет.