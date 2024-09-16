Вестник Кавказа

В Ереване прогремел взрыв на газовой АЗС

В Ереване прогремел взрыв на газовой АЗС
© Фото: пресс-служба Спасательной службы МВД Армении
Сегодня вечером на газовой автозаправке в Ереване прогремел взрыв газовоздушной смести – от ожогов пострадали три человека, к счастью, пожара не случилось.

Сегодня вечером на газозаправочной станции (ГАЗС) на улице Себастия в Ереване прогремел взрыв, сообщает Спасательная служба МВД Армении.

На место выехали сразу четыре бригады пожарных-спасателей, которые установили, что взрыв произошел в подсобном помещении ГАЗС, в общей сложности пострадали три человека, но, к счастью, огонь не распространился дальше, передает Sputnik Армения.

Двоих из троих пострадавших пришлось госпитализировать с ожогами первой степени тяжести, сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Мариам Цатрян.

Ожоги третьего пострадавшего оказались незначительными, после оказания первой помощи он был отпущен медиками для лечения на дому. А вот двое были доставлены бригадами "скорой" в Национальный центр ожоговой медицины: хотя у них тоже неглубокие ожоги, им потребуется лечение, добавила Цатрян.

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