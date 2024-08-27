В КРОУ назвали причины частых отключений света в Армении

Главной причиной частых отключений электричества в Армении является износ существующей системы электроснабжения жителей страны, сообщили сегодня в Комиссии по регулированию общественных услуг страны.

Участившиеся в последнее время отключения электричества в Армении связаны с катастрофическим износом существующей системы электроснабжения, заявил сегодня на слушаниях "Современные проблемы в сфере электроснабжения и пути их решения" в Национальном собрании (парламенте) страны председатель Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Гарегин Баграмян.

Те финансовые ресурсы, которые планировалось направить на работы в сфере услуг, были использованы в иных целях, в частности – на подключение новых клиентов, пояснил Баграмян, передает NEWS.am.

Ситуацию немного спасает то, что власти страны пересмотрели в сторону увеличения плату за новые подключения, что позволило привести ее к рыночным ценам и частично компенсировать эти расходы.