Вестник Кавказа

В КРОУ назвали причины частых отключений света в Армении

Москва из самолета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главной причиной частых отключений электричества в Армении является износ существующей системы электроснабжения жителей страны, сообщили сегодня в Комиссии по регулированию общественных услуг страны.

Участившиеся в последнее время отключения электричества в Армении связаны с катастрофическим износом существующей системы электроснабжения, заявил сегодня на слушаниях "Современные проблемы в сфере электроснабжения и пути их решения" в Национальном собрании (парламенте) страны председатель Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Гарегин Баграмян.

Те финансовые ресурсы, которые планировалось направить на работы в сфере услуг, были использованы в иных целях, в частности – на подключение новых клиентов, пояснил Баграмян, передает NEWS.am.

Ситуацию немного спасает то, что власти страны пересмотрели в сторону увеличения плату за новые подключения, что позволило привести ее к рыночным ценам и частично компенсировать эти расходы.

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