В Лорийской области пропал свет в Пушкинском тоннеле

В Лорийской области на севере Армении сегодня случилась серьезная авария: в Пушкинском тоннеле на трассе между городами Ванадзор и Степанаван по непонятным пока причинам пропало освещение.

Сегодня днем в Пушкинском тоннеле на севере Армении по невыясненным пока причинам отключилось освещение, сообщает Дорожный департамент республики.

Ситуация не критическая, однако это существенно ухудшает пропускную способность транспортной артерии, соединяющей два крупных города Лорийской области Ванадзор и Степанаван и пропускающей до 300 автомобилей в час, сообщает Sputnik Армения.

Помимо этого, отсутствие освещения по всей длине 1800-метрового тоннеля существенно увеличивает риск аварий, в связи с чем Дорожный департамент Армении призывает водителей соблюдать бдительность, правила дорожного движения и безопасности.

К сожалению, отключения освещения в тоннеле, построенном в далеком 1971 году – явление нередкое: только в минувшем 2023 году оно пропадало здесь как минимум дважды, в июле и ноябре.