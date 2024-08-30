В тройном ДТП под Лори погиб человек

Сегодня утром в городе Ташир в Лорийской области Армении столкнулись грузовик и две легковушки – в аварии пострадали люди и животное, один из шестерых пострадавших скончался в больнице.

Крупная автомобильная авария, которая произошла сегодня в 9:30 (8:30 мск) в Лорийской области Армении, унесла жизнь человека: в городе Ташир столкнулись грузовик DAF и легковые автомобили Opel и "ВАЗ 2109".

Первыми на помощь раненым пришли местные жители, которые извлекли пострадавших из салонов автомобилей, затем к ним подключились спасатели Таширского отряда спасательной службы МВД Армении и медики, сообщает Shamshyan.com.

Столкновение было столь сильным, что для того, чтобы растащить столкнувшиеся автомобили, спасателям пришлось использовать спецтехнику. В ходе столкновения погибла корова, досталось и людям: госпитализированы шесть человек, трое из них - в крайне тяжелом состоянии, один из пострадавших скончался уже в больнице.