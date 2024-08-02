Сколько мин нашли на освобожденных землях Азербайджана на прошлой неделе?

На прошлой неделе на освобожденных землях Азербайджана обезвредили мины и боеприпасы. Очищены почти 3 тыс га территорий.

Агентство Азербайджана по разминированию раскрыло число мин, которые были найдены и обезврежены на прошлой неделе на освобожденных землях страны.

В организации отметили, что с 30 сентября по 6 октября обезврежено 232 мины, а также 415 боеприпасов. Всего за неделю от мин и боеприпасов очищено более 2,9 тыс га территорий.

Стоит добавить, что жертвами минного террора с 2020 года стали 70 человек, еще 309 получили ранения.