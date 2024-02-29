СКФУ начнет сотрудничать с Венесуэлой в области биотехнологий

Биотехнологии и образование были определены как ключевые направления для сотрудничества СКФУ и Венесуэлы. Совместные образовательные проекты помогут студентам и молодым ученым расширить научные компетенции, улучшить языковые навыки и приобрести опыт взаимодействия с коллегами на международном уровне.

Делегация Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) подписала соглашение с властями Венесуэлы в области образования, науки и технологий. Это важный шаг в развитии двусторонних отношений между странами и университетами.

«Соглашение направлено на развитие агропродовольственного сектора через исследования, подготовку кадров, научно-техническую поддержку, а также разработку технологий высокотехнологичной промышленной продукции. Так, на первоначальном этапе уже запланировано проведение ряда образовательных программ в области биотехнологий, генетики растений и животных, а также курсов по русскому языку для иностранных граждан»

– пресс-служба вуза.

Развитие образования

В релизе отмечается, что соглашение между СКФУ и Венесуэлой направлено на углубление сотрудничества в сфере образования. Студенты обеих стран получат уникальную возможность для обмена знаниями, опытом и культурой. Программы обмена и совместные образовательные проекты помогут студентам расширить свой кругозор, улучшить языковые навыки и приобрести опыт международного взаимодействия.

Научное сотрудничество

Кроме того, подписание соглашения также открывает новые горизонты для научного сотрудничества между учеными из СКФУ и Венесуэлы. Обмен опытом, совместные исследования и проекты позволят ученым обеих стран решать актуальные проблемы в различных областях науки и технологий.