Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Николас Мадуро поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах

Николас Мадуро поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Венесуэлы опубликовал в социальной сети пост, в котором поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.

На своей странице в социальной сети он разместил поздравительную публикацию по случаю победы Алиева.

"Поздравляю народ Азербайджана и его вновь переизбранного президента Ильхама Алиева"

- Николас Мадуро

Президент Азербайджана заявил, что благодаря лидерству, мудрости и гуманизму Ильхам Алиев продолжает вести свой народ по пути развития и прогресса.

"Вперед к новым вершинам! Да здравствует Азербайджан"

- Николас Мадуро

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