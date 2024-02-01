Николас Мадуро поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах

Президент Венесуэлы опубликовал в социальной сети пост, в котором поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.
Венесуэльский лидер Николас Мадуро поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.
На своей странице в социальной сети он разместил поздравительную публикацию по случаю победы Алиева.
"Поздравляю народ Азербайджана и его вновь переизбранного президента Ильхама Алиева"
- Николас Мадуро
Президент Азербайджана заявил, что благодаря лидерству, мудрости и гуманизму Ильхам Алиев продолжает вести свой народ по пути развития и прогресса.
"Вперед к новым вершинам! Да здравствует Азербайджан"
- Николас Мадуро