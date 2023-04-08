7 воздушных приключений в Южной Америке

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В каждой из двенадцати стран Южной Америки есть достопримечательности, которые легко исследовать пешком, благодаря множеству специальных пешеходных троп и дорог. Но, возможно, лучше увидеть всё это с высоты птичьего полета. Представляем 10 воздушных приключений в Южной Америке, которые гарантируют захватывающие виды и незабываемые воспоминания.

Вертолетный тур над водопадом Анхель, Венесуэла

Водопад Анхель высотой 979 метров - самый высокий не только в Венесуэле, но и в мире. С вертолета вы увидите величественные водопады, ледник Анхель и огромное озеро у подножия водопада.

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Поездка на фуникулере в Медельине, Колумбия

Медельин в долине Абурра – одно из самых популярных мест в Колумбии как для тех, кто хочет провести время в романтической обстановке, так и для тех, кто просто желал бы побыть на свежем воздухе. С высоты кабинки фуникулера посетители могут полюбоваться захватывающим видом на долину с ее обширным мегаполисом и пышными зелеными холмами. Это поездка даст вам уникальную возможность рассмотреть этот оживленный город.

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Наблюдение за птицами в национальном парке Ману, Перу

Занятие, которое не требует полета над городом, но оно не менее увлекательно. Находясь высоко на холме, путешественники в национальном парке Ману в Перу получают возможность понаблюдать за птицами Южной Америки. Национальный парк с его обширными полосами тропических лесов Амазонки и более чем 800 видами птиц считается также раем для диких животных, включая ягуаров, пум, капибар и гигантских речных выдр.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дельтапланеризм в Мендосе, Аргентина

Аргентинская Мендоса ставится виноградниками. Искатели приключений могут взлететь с вершины Серро-Арко. Виды на на заснеженные горы, холмы, покрытые пышной растительностью, и виноградники долины Уко захватывают дух.

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Зиплайн в тропических лесах Амазонки

Тропический лес Амазонки - один из самых биоразнообразных регионов на Земле, где обитают тысячи видов. Эта обширная дикая местность, охватывающая девять стран. Из-под крон деревьев искатели приключений могут полюбоваться потрясающим видом на реку Амазонку и ее притоки. Зиплайн - один из лучших способов увидеть это чудо природы сверху, а также проникнуться таинственными местами лесов Амазонки.

Фото: commons wikimedia

Полет на вертолете через водопады Игуасу, граница Бразилии и Аргентины

Ревущие водопады Игуасу, расположенные между Аргентиной и Бразилией, признаны крупнейшей в мире системой водопадов и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Искатели приключений могут совершить полет на вертолете, любуясь великолепным видом на Гарганта-дель-Дьябло (Глотка Дьявола) сверху.

Фото: commons wikimedia

Полет на параплане над Рио-де-Жанейро, Бразилия

Рио-де-Жанейро известен внушительной статуей Христа Искупителя и бурной ночной жизнью. Для посетителей, которые хотят по-другому взглянуть на этот оживленный город, нет варианта лучше, чем полетать на параплане с вершины Педра-Бонита (Скала Бонита). Сверху они могут полюбоваться потрясающими видами пляжей и лесов, которые прославили Рио-де-Жанейро на весь мир.

Фото: commons wikimedia