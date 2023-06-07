Президент Ирана отправится в турне по странам Латинской и Центральной Америки

В это воскресенье Эбрахим Раиси начнет свое турне по странам Латинской и Центральной Америки. В рамках поездки президент Ирана посетит Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.
В конце текущей недели президент Ирана начнет свое турне по странам Латинской и Центральной Америки. Об этом пишут иранские СМИ.
В рамках поездки, которая начнется 11 июня, Эбрахим Раиси посетит Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.
Цель поездки – укрепление отношений с дружественными странами и повышение сотрудничества в экономике, политике и науке.
В ходе турне Раиси планируется подписание ряда документов о сотрудничестве в различных областях.
Президент Ирана также намерен встретиться с местными и иранскими представителями бизнеса.