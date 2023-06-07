Президент Ирана отправится в турне по странам Латинской и Центральной Америки

Опубликовано: 14:40, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба президента Ирана

В это воскресенье Эбрахим Раиси начнет свое турне по странам Латинской и Центральной Америки. В рамках поездки президент Ирана посетит Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

В конце текущей недели президент Ирана начнет свое турне по странам Латинской и Центральной Америки. Об этом пишут иранские СМИ.

В рамках поездки, которая начнется 11 июня, Эбрахим Раиси посетит Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

Цель поездки – укрепление отношений с дружественными странами и повышение сотрудничества в экономике, политике и науке.

В ходе турне Раиси планируется подписание ряда документов о сотрудничестве в различных областях.

Президент Ирана также намерен встретиться с местными и иранскими представителями бизнеса.