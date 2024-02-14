Сергей Лавров прилетел в Венесуэлу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках своего тура по странам Латинской Америки минувшей ночью прибыл в Венесуэлу.
Каракас стал вторым пунктом назначения в турне российского министра после посещения Кубы. В столице страны у него запланированы переговоры с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем, ее президентом Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом Делси Родригес, передает РИА Новости.
В повестке дня визита Лаврова - развитие стратегического партнерства, вопросы политики и совместные проекты в торговой, инвестиционной и культурной областях.
Также глава МИД России может обсудить с президентом страны дату его визита в Россию: Мадуро планирует приехать в Санкт-Петербург, его визит ожидается в текущем году.
Далее в планах Сергея Лаврова поедка в Бразилию, где он примет участие в заседании глав МИД стран "Большой двадцатки".