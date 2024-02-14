Сергей Лавров прилетел в Венесуэлу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров продолжает свою поездку по Латинской Америке: после Кубы он отправился в Венесуэлу, где у него запланированы переговоры с главой МИД страны Иваном Хилеем и ее президентом Николасом Мадуро.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках своего тура по странам Латинской Америки минувшей ночью прибыл в Венесуэлу.

Каракас стал вторым пунктом назначения в турне российского министра после посещения Кубы. В столице страны у него запланированы переговоры с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем, ее президентом Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом Делси Родригес, передает РИА Новости.

В повестке дня визита Лаврова - развитие стратегического партнерства, вопросы политики и совместные проекты в торговой, инвестиционной и культурной областях.

Также глава МИД России может обсудить с президентом страны дату его визита в Россию: Мадуро планирует приехать в Санкт-Петербург, его визит ожидается в текущем году.

Далее в планах Сергея Лаврова поедка в Бразилию, где он примет участие в заседании глав МИД стран "Большой двадцатки".