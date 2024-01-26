Лавров завил, что Россия запустила процесс дедолларизации

Уход России от доллара позволит обеспечить стране национальную безопасность и ускорить развитие. Так, с Китаем РФ уже практически полностью проводят сделки в нацвалютах. Об этом заявил глава МИД России.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил о том, что все больше стран считают американскую валюту токсичной и отказываются от нее.

По словам Лаврова, уход РФ от долларовых операций позволит России не зависеть от механизмов, которые долгие годы контролировал Запад.

«Мы больше в вопросах стратегического характера, от которых зависит наша безопасность, наше социально-экономическое развитие, благосостояние наших граждан не зависели от дискредитировавших себя механизмов, которые контролируют долгие, долгие годы Запад во главе с США»

– Сергей Лавров.

Дипломат подчеркнул, что в нацвалютах уже практически полностью осуществляется оборот с Китаем, на 50% удалось уйти от доллара в обороте с Индией и Ираном. В заключение министр напомнил о том, что сейчас доллар – это не валюта, а оружие.