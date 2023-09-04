Эрдоган и Раиси наносят удар по террористам, блокаде Газы и доллару

Долгожданный визит президента Ирана в Анкару всё же состоялся. Поездка Раиси дважды откладывалась. По официальной версии, в ноябре помешал разгоревшийся палестино-израильский конфликт, а в начале января – теракты в Кермане. Расскажем, до чего договорились стороны.

Повестка переговоров заметно расширилась, что заметно по итоговому заявлению Раиси и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Палестинский вопрос

Тегеран и Анкара выработали единую позицию в отношении палестинского вопроса. По итогам встречи они потребовали

прекращения боевых действий в секторе Газа

немедленного и безоговорочного снятия блокады

доставки необходимых товаров и услуг жителям этого региона.

Иран и Турция имеют много общего в сфере поддержки Палестины и сектора Газа. Обе страны считаются сторонниками ХАМАС. Иран воспринимает ХАМАС и "Исламский джихад" продолжением Оси сопротивления, а турецкие власти имеют много общего с ХАМАС из-за его идеологической близости "Братьям-мусульманам" [запрещенная в РФ организация]. Важно, что и иранское, и турецкое общество в большинстве своем поддерживают позицию руководства по этому вопросу

- иранский политолог Рахман Харири.

Раиси и Эрдоган условились, что совместно продолжат работу по обеспечению безопасности палестинцев через структуры ООН, а также сошлись во мнении, что прекращение атак в секторе Газа поможет урегулировать ситуацию в другой части региона – акватории Красного моря.

Борьба с терроризмом

В центре обсуждения президентов оказались вопросы безопасности границ, борьба с терроризмом, наркотиками и организованной преступностью. Совместное противостояние этим явлениям продолжится, в том числе, вдоль общей границы.

Всем известно, что террористы создают проблемы как для Ирана, так и для Турции. Общей точкой угрозы двум странам является территория северного Ирака, откуда действуют боевики

– иранский эксперт по международным отношениям Мир-Касем Момени.

Торговля Ирана и Турции

Товарооборот Ирана и Турции в 2023 году достиг, по данным агентства Tasnim, $5,8 млрд, а положительное сальдо торгового баланса двух стран в прошлом году составило $280 млн. Турция входит в тройку крупнейших покупателей иранских товаров. В сентябре 2023 года министр иностранных дел ИРИ Амир Хосейн Абдоллахиян объявил об амбициозной цели по росту товарооборота между двумя странами до €30 млрд.

К увеличению объемов двусторонней торговли призвали на встрече в Анкаре и Эрдоган с Раиси. Приблизиться к достижению объявленной цели помогут принципиальные решения, говорит Мир-Касем Момени:

С президентом Ирана в Турцию прибыла представительная команда экономистов. Если с турецкими коллегами они в ближайшее время смогут приступить к решению вопроса о переходе в торговых расчетах на риалы и лиры, мы сможем добиться большого прогресса. Здесь важен пример нашего взаимодействия с Россией. Уверен, что президент Раиси сделает шаг в этом направлениия, что увеличит объем нашей торговли с Турцией. Как результат – мы сможем обойти санкции и сделать их неэффективными.

Кстати, ранее западные страны уже обвиняли Анкару в экономической помощи Ирану и в обходе антииранских санкций.

В 2019 году американские прокуроры Южного округа Нью-Йорка обвинили Halkbank, крупное турецкое финансовое учреждение, связанное с государством, в использовании "мошеннических схем". Они известны как "газ в обмен на золото" и позволили Ирану обойти самые жесткие санкции США. По фигурировавшим в СМИ цифрам, Тегеран смог тогда заработать около 20 млрд долларов с помощью турецких посредников.

Показательна и другая история. Турецкий бизнесмен Ситки Аян из близкого к Эрдогану круга был подвергнут санкциям минфина США за содействие продаже нефти на сотни миллионов долларов в "интересах финансирования иранских исламских организаций, таких как Корпус стражей Исламской революции". Это произошло после эксклюзивного репортажа издания Politico, опубликованного в декабре 2022 года.

Южный Кавказ

Урегулирование противоречий на Южном Кавказе – еще один фактор, сближающий Тегеран и Анкару. На переговорах Эрдоган и Раиси коснулись этой темы.

В последние месяцы заметно, что отношения Баку с Тегераном налаживаются. Одновременно политологи указывают на сформировавшийся разворот Еревана в сторону Запада. Поводов с недоверием относиться к армянскому руководству у Исламской Республики все больше.

Турки теперь вынуждены расширять свое сотрудничество с нашей страной, потому что региональная безопасность и безопасность их границ очень важны для них, и сейчас больше, чем в прошлом, они готовы сотрудничать с Ираном по таким вопросам, как Зангезур и мир на Кавказе. Сейчас расклад сил такой, что Исламская республика может спокойно инициировать четырехстороннюю встречу со своим участием, а также с Азербайджаном, Турцией и Арменией

- Мир-Касем Момени.