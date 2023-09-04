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Тегеран и Анкара налаживают диалог. Прошедший визит министра иностранных дел Турции в Иран и предстоящий визит иранского президента в Турцию проливают свет на ряд сфер двустороннего и многостороннего сотрудничества.

В ходе своего первого визита на посту главы МИД Турции в Тегеран Хакан Фидан встретился с президентом, министром иностранных дел и секретарем Совета национальной безопасности Ирана.

По сообщениям в иранских СМИ, на повестке дня стояли следующие вопросы:

расширение сотрудничества в сфере безопасности,

доведение торгового обмена до отметки в 30 миллиардов долларов,

сирийская тема,

РПК (запрещена в Турции).

Согласно этим сообщениям, Хакан Фидан поддержал установление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Он также сообщил, что в ближайшие дни Эбрахим Раиси отправится в Турцию. Также отмечается, что Раиси на встрече с Хаканом Фиданом подчеркнул «уважение национального суверенитета и территориальной целостности» и «борьбу с терроризмом».

сайт МИД Турции

Мир на Южном Кавказе

Визит Фидана в Иран состоялся по приглашению министра иностранных дел ИРИ Хосейна Амира Абдоллахияна. По итогам их переговоров прошла совместная пресс-конференция. Глава иранской дипломатии заявил о приверженности Исламской Республики миру на Южном Кавказе. «Мы с турецким коллегой провели консультации по некоторым региональным вопросам. В кавказском вопросе мы считаем, что пришло время перейти от напряженности к миру. В разговоре с господином Ильхамом Алиевым в этом плане были достигнуты хорошие договоренности. Мы никогда не приемлем никаких геополитических потрясений в регионе», – заявил Абдоллахиян.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что проблемы Южного Кавказа могут быть решены только посредством регионального сотрудничества. По словам Абдоллахияна, для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе с Хаканом Фиданом согласован трехсторонний формат Тегеран-Анкара-Баку.

Напомним, переговоры президента Азербайджана с обоими министрами состоялись в Баку минувшим летом. На полях министерской встречи Движения неприсоединения по инициативе Ильхама Алиева стороны обсудили процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также меры по обеспечению устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе.

Экономические проекты в регионе

В другой части своего выступления министр иностранных дел Ирана косвенно упомянул о разногласиях между Ираном и Азербайджаном по поводу транзитных маршрутов и подчеркнул, что Исламская Республика не намерена ограничивать существующие транзитные маршруты.

Вероятно, это отсылка к строительству Зангезурского коридора. Транспортный маршрут длиной примерно в 40 км, согласно проекту, должен обеспечить сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Финансовая выгода для Баку существенна: коридор поможет стране увеличить экспорт на $710 млн. Такие прогнозы дает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана. Открытие этого маршрута также может облегчить сухопутное сообщение между Азией и Европой без необходимости транзита через Иран.

Турция: курс на сближение с лидерами Ближнего Востока

В Тегеране министр иностранных дел Турции призвал сирийское правительство больше сотрудничать с Анкарой по вопросу РПК:

«Это входит в число наших требований, и я уверен, что они также входят в число требований Сирии». Он выразил надежду, что сирийские граждане, находящиеся в Турции, вернутся в свою страну «правильно и безопасно».

Хакан Фидан также сказал: «Мы очень рады достижению взаимопонимания между Ираном и Саудовской Аравией». Саудовская Аравия, Иран и Турция – большие и ответственные страны региона, и важно, чтобы у них были мирные отношения друг с другом.

Отметим, что перед поездкой в Тегеран Хакан Фидан провел беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве и на прошлой неделе в Багдаде с иракскими официальными лицами.

МИД России

В условиях нарастающего экономического кризиса в Турции правительство этой страны в последние два года предпринимает усилия для восстановления отношений со странами Ближневосточного региона, особенно это касается Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, контакты с которыми складывались напряженно. Однако за первые три месяца в должности министра иностранных дел Фидан уже посетил КСА, Катар и ОАЭ, проведя там встречи на высоком уровне. И вот теперь состоялся визит в Иран, отношения с которым для Турции также носят сложный характер.

Для их укрепления и приведения в соответствие с актуальной повесткой необходимы регулярные контакты между Тегераном и Анкарой, говорит посол Ирана Турции Мохаммад Хасан Хабиболлазаде:

«Необходимы постоянные встречи министров иностранных дел и других официальных лиц двух стран для обмена мнениями по двусторонним региональным и международным вопросам, хотя это было несколько прервано из-за выборов в Турции»

По его словам, Иран и Турция должны расширить круг обсуждаемых тем. «Развитие событий на Кавказе, в Афганистане, Палестине и исламском мире в целом важно для обеих стран», – цитируют Хабиболлазаде иранские СМИ.

Не исключено, что эти вопросы окажутся в центре внимания президентов Раиси и Эрдогана – визит первого в Турцию ожидается в ближайшие дни.