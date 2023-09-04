В ходе своего первого визита на посту главы МИД Турции в Тегеран Хакан Фидан встретился с президентом, министром иностранных дел и секретарем Совета национальной безопасности Ирана.
По сообщениям в иранских СМИ, на повестке дня стояли следующие вопросы:
- расширение сотрудничества в сфере безопасности,
- доведение торгового обмена до отметки в 30 миллиардов долларов,
- сирийская тема,
- РПК (запрещена в Турции).
Согласно этим сообщениям, Хакан Фидан поддержал установление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Он также сообщил, что в ближайшие дни Эбрахим Раиси отправится в Турцию. Также отмечается, что Раиси на встрече с Хаканом Фиданом подчеркнул «уважение национального суверенитета и территориальной целостности» и «борьбу с терроризмом».
Мир на Южном Кавказе
Визит Фидана в Иран состоялся по приглашению министра иностранных дел ИРИ Хосейна Амира Абдоллахияна. По итогам их переговоров прошла совместная пресс-конференция. Глава иранской дипломатии заявил о приверженности Исламской Республики миру на Южном Кавказе. «Мы с турецким коллегой провели консультации по некоторым региональным вопросам. В кавказском вопросе мы считаем, что пришло время перейти от напряженности к миру. В разговоре с господином Ильхамом Алиевым в этом плане были достигнуты хорошие договоренности. Мы никогда не приемлем никаких геополитических потрясений в регионе», – заявил Абдоллахиян.
Глава МИД Ирана подчеркнул, что проблемы Южного Кавказа могут быть решены только посредством регионального сотрудничества. По словам Абдоллахияна, для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе с Хаканом Фиданом согласован трехсторонний формат Тегеран-Анкара-Баку.
Напомним, переговоры президента Азербайджана с обоими министрами состоялись в Баку минувшим летом. На полях министерской встречи Движения неприсоединения по инициативе Ильхама Алиева стороны обсудили процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также меры по обеспечению устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе.
Экономические проекты в регионе
В другой части своего выступления министр иностранных дел Ирана косвенно упомянул о разногласиях между Ираном и Азербайджаном по поводу транзитных маршрутов и подчеркнул, что Исламская Республика не намерена ограничивать существующие транзитные маршруты.
Вероятно, это отсылка к строительству Зангезурского коридора. Транспортный маршрут длиной примерно в 40 км, согласно проекту, должен обеспечить сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Финансовая выгода для Баку существенна: коридор поможет стране увеличить экспорт на $710 млн. Такие прогнозы дает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана. Открытие этого маршрута также может облегчить сухопутное сообщение между Азией и Европой без необходимости транзита через Иран.
Турция: курс на сближение с лидерами Ближнего Востока
В Тегеране министр иностранных дел Турции призвал сирийское правительство больше сотрудничать с Анкарой по вопросу РПК:
«Это входит в число наших требований, и я уверен, что они также входят в число требований Сирии». Он выразил надежду, что сирийские граждане, находящиеся в Турции, вернутся в свою страну «правильно и безопасно».
Хакан Фидан также сказал: «Мы очень рады достижению взаимопонимания между Ираном и Саудовской Аравией». Саудовская Аравия, Иран и Турция – большие и ответственные страны региона, и важно, чтобы у них были мирные отношения друг с другом.
Отметим, что перед поездкой в Тегеран Хакан Фидан провел беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве и на прошлой неделе в Багдаде с иракскими официальными лицами.
В условиях нарастающего экономического кризиса в Турции правительство этой страны в последние два года предпринимает усилия для восстановления отношений со странами Ближневосточного региона, особенно это касается Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, контакты с которыми складывались напряженно. Однако за первые три месяца в должности министра иностранных дел Фидан уже посетил КСА, Катар и ОАЭ, проведя там встречи на высоком уровне. И вот теперь состоялся визит в Иран, отношения с которым для Турции также носят сложный характер.
Для их укрепления и приведения в соответствие с актуальной повесткой необходимы регулярные контакты между Тегераном и Анкарой, говорит посол Ирана Турции Мохаммад Хасан Хабиболлазаде:
«Необходимы постоянные встречи министров иностранных дел и других официальных лиц двух стран для обмена мнениями по двусторонним региональным и международным вопросам, хотя это было несколько прервано из-за выборов в Турции»
По его словам, Иран и Турция должны расширить круг обсуждаемых тем. «Развитие событий на Кавказе, в Афганистане, Палестине и исламском мире в целом важно для обеих стран», – цитируют Хабиболлазаде иранские СМИ.
Не исключено, что эти вопросы окажутся в центре внимания президентов Раиси и Эрдогана – визит первого в Турцию ожидается в ближайшие дни.