Тегеран согласился на возобновление формата Иран-Азербайджан-Турция

Опубликовано: 20:01, 3 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава МИД Ирана поддержал предложение турецкого коллеги, выдвинувшего инициативу о восстановлении формата Иран-Азербайджан-Турция. Главная задача – мир и стабильность на Кавказе.

Исламская Республика Иран выступает за восстановление формата Иран-Азербайджан-Турция. Такое заявление сделал глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Хаканом Фиданом, которые прошли сегодня в столице ИРИ.

Иранский дипломат уточнил, что иранская сторона полностью согласна с Турцией относительно предложения турецкого министра. Инициатива Анкары связана с восстановлением мира и стабильности на Кавказе путем перезапуска трехстороннего формата Иран-Азербайджан-Турция. Главная цель при этом – обеспечение надежного сотрудничества.

Абдоллахиян заверил, что стороны совершат совместные шаги в этом направлении.