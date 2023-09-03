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Тегеран согласился на возобновление формата Иран-Азербайджан-Турция

Тегеран согласился на возобновление формата Иран-Азербайджан-Турция
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава МИД Ирана поддержал предложение турецкого коллеги, выдвинувшего инициативу о восстановлении формата Иран-Азербайджан-Турция. Главная задача – мир и стабильность на Кавказе.

Исламская Республика Иран выступает за восстановление формата Иран-Азербайджан-Турция. Такое заявление сделал глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Хаканом Фиданом, которые прошли сегодня в столице ИРИ.

Иранский дипломат уточнил, что иранская сторона полностью согласна с Турцией относительно предложения турецкого министра. Инициатива Анкары связана с восстановлением мира и стабильности на Кавказе путем перезапуска трехстороннего формата Иран-Азербайджан-Турция. Главная цель при этом – обеспечение надежного сотрудничества.

Абдоллахиян заверил, что стороны совершат совместные шаги в этом направлении.

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