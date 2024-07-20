Ильхам Алиев поздравил президента Венесуэлы с победой на выборах

Ильхам Алиев поздравил Николаса Мадуро с победой на президентских выборах. Он выразил уверенность на успешное продолжение связей между странами.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с победой на президентских выборах. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте главы государства.

Он выразил удовлетворение динамичному развитию двусторонних отношений, а также выразил уверенность в продолжении дружественных связей в интересах народов Азербайджана и Венесуэлы.

Ильхам Алиев еще раз поздравил Николаса Мадуро с переизбранием и пожелал ему успехов на должности главы государства на благо Венесуэлы.