Иностранные абитуриенты стремятся поступить в СКФУ

СКФО сообщил о значительном приросте числа иностранных студентов. С 2012 года этот показатель вырос в 9 раз.

Пресс-служба университета объявила о впечатляющем росте числа иностранных студентов. С 2012 года количество студентов-иностранцев увеличилось в девять раз, что свидетельствует о значительном повышении интереса иностранных студентов к образованию в университете.

«В настоящий момент у нас обучаются более 24 тысяч студентов из 79 регионов страны и 59 зарубежных стран. С 2012 года в 9 раз увеличилось число иностранных студентов и составляет около 2 тысяч»

– ректор вуза Дмитрий Беспалов

СКФУ предлагает широкий выбор программ и специализаций, которые отвечают современным требованиям рынка труда. Кроме того, СКФУ активно сотрудничает с зарубежными университетами и проводит обмен студентами.

Так, по словам ректора, для иностранных студентов обучение в СКФУ имеет ряд преимуществ:

Во-первых, университет предлагает программы на русском и английском языках. Это особенно важно для иностранных студентов, которые могут испытывать трудности с изучением русского языка.

Во-вторых, предоставляет различные стипендии и гранты для иностранных студентов.

В-третьих, СКФУ предлагает разнообразные возможности для международного обмена студентами.