Изобретение ученых СКФУ продлит жизнь молока

Ученые Северного Кавказа применили ультразвук в восстановлении молочного сырья – новая технология позволит сократить использование искусственных добавок в пищевых продуктах, изготовленных на его основе, а значит – сохранить здоровье потребителей.

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) произвели прорыв в пищевой промышленности – они разработали ультразвуковой метод восстановления молочного сырья, сообщили в пресс-службе вуза.

"Разработанная нашими инженерами технология позволит сократить использование искусственных добавок в пищевых продуктах, что важно для здоровья людей. Значимость данных исследований подтверждается практическим интересом к результатам работ ученых со стороны предприятий-производителей"

- ректор СКФУ Дмитрий Беспалов

Всем давно известно сухое молоко – прекрасный и полезный продукт, однако технология его восстановления еще вызывает вопросы, что возникает необходимость поиска методов восстановления сырья с сохранением полезных свойств продуктов. Теперь его первоначальную пищевую ценность можно будет восстановить с помощью ультразвука.

Это снизит число используемых при производстве молочных продуктов химических стабилизаторов и консервантов, а конечный продукт получит все нужные свойства, - поведал руководитель проекта, доцент кафедры технологии машиностроения и технологического оборудования инженерного института, кандидат технических наук Константин Костенко.