На Северном Кавказе будут производить дешевые антибиотики

Ученые СКФО представили разработку, благодаря которой можно будет получать антибиотики гораздо быстрее и дешевле. Данный способ получения препаратов легко масштабируется.

Способ получения дешевых антибиотиков был разработан учеными СКФУ. Благодаря усовершенствованиям время получения препаратов сократиться, а следовательно упадет и их цена.

«Главное отличие предложенного нами подхода от имеющихся аналогов заключается в том, что он подразумевает расширение цикла, а не его замыкание»

– автор разработки, декан химического факультета СКФУ Александр Аксенов.

Далее он отметил, что разработки в данном направлении будут продолжаться, в первую очередь потому, что бактерии и вирусы постоянно мутируют. В дальнейшем разработки препаратов можно легко масштабировать.

Также Аксенов отметил, что ученые СКФУ разрабатывают множество препаратов, направленных на борьбу с различными заболеваниями.