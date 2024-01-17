Минздрав: российские лекарства могут заменить зарубежные

В России в рамках фармацевтики возможно импортозамещение. Если иностранные поставки прекратятся, может быть открыто собственное производство аналогичных препаратов, рассказали в Минздраве.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в стране могут производиться аналоги тех лекарств, которые по каким-то причинам перестают поставляться из-за границы.

"Мы понимаем, что в случае, если мы не нарушаем международное законодательство, в том числе патентное право, когда идет работа планово и по-партнерски, но при этом компания принимает решение поступить иным образом, то у правительства Российской Федерации уже есть практика, когда мы в интересах населения принимаем собственные решения и, соответственно, производство"

– министр

По словам Мурашко, у России большие компетенции в фармацевтике, страна входит в список лидеров.

Несмотря на то, что некоторые зарубежные компании вводят ограничения на поставку медицинской продукции, ситуация с поставками импортных препаратов в Россию стабильная, добавил он в интервью РИА Новости.