50 кг лекарств везли из Стамбула в Сочи двое пассажиров

Двое пассажиров рейса Стамбул-Сочи пытались провезти почти 50 кг медикаментов без декларации. Им грозит административное наказание, товар изъят.

На незаконной перевозке лекарственных препаратов из Турции в России попались два авиапассажира.

«Туристов» досмотрели в «зеленом коридоре» по прибытии в Сочи из Стамбула. В багаже обнаружено почти 50 кг лекарств.

Внимание таможенников привлекло большое количество однородных предметов в багаже пассажиров. Оказалось, что граждане везли свыше двух тысяч упаковок различных медикаментов, в том числе таблетки, ампулы и другие лекарственные препараты. Общий вес незадекларированного товара превысил 48 кг.

При пассажирах не было чеков на лекарства, точную стоимость партии предстоит выяснить. «Туристы» рассказали, что везли лекарства для личного пользования, а также для знакомых.

Медикаменты изъяты, будет проведена экспертиза отобранных образцов.

Нарушителям грозит административное наказание.