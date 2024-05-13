Беларусь, Пакистан, Венесуэла и Армения соболезнуют в связи с гибелью Раиси

Минск, Исламабад, Ереван, Дели и Каракас соболезнуют в связи гибелью президента Ирана. Самолет с главой государства разбился в горной местности в провинции Восточный Азербайджан.

Власти ряда государств соболезнуют в связи с гибелью иранского президента Эбрахима Раиси.

Так, в МИД Беларуси заявили, что глава ИРИ был настоящим другом Минска. В ведомстве назвали гибель Раиси невосполнимой утратой.

Пакистанский премьер Шахбаз Шариф объявил о дне траура в стране из-за трагедии. Он назвал Раиси хорошим другом Пакистана, поэтому страна будет соблюдать траур в знак уважения и солидарности.

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что потрясен известием о гибели президента ИРИ. Он назвал Раиси защитником суверенитета иранского народа и другом Венесуэлы.

Стоит добавить, что слова соболезнования также принесли Армения и Индия.