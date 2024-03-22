СКФУ и вузы Венесуэлы объединятся в подготовке специалистов-аграриев

Северо-Кавказский федеральный университет совместно с вузами Венесуэлы будет готовить специалистов для сферы сельского хозяйства – об этом в ходе круглого стола, посвященного науке и образованию двух стран договорились из представители.

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) и вузов Венесуэлы совместно будут готовить кадры для сельского хозяйства, сообщила пресс-служба российского вуза.

Решение о создании научного тандема ученых двух стран было принято на круглом столе "Развитие научно-образовательного процесса России и Венесуэлы", который посетили ректор СКФУ Дмитрий Беспалов и ставропольская делегация - российские ученые поделились опытом и инновационными разработками с коллегами из Венесуэлы, передает "АиФ-Ставрополье".

"Мы реализуем масштабный проект по программе "Приоритет-2030", направленный на создание новых технологий и инновационных продуктов для АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности. Убежден, что обмен опытом и передовыми практиками с коллегами из Венесуэлы будет способствовать развитию научно-образовательного процесса между нашими странами"

- Дмитрий Беспалов

Теперь вузы двух стран будут не только тесно сотрудничать в подготовке специалистов, но и делиться результатами научных исследований, разработками инновационных технологий, а также взаимно популяризировать язык и культуру среди своих студентов.