Вестник Кавказа

На Ставрополье будут готовить генетиков и биотехнологов

Лаборатория
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Ставропольский вуз совместно с МФТИ будут готовить специалистов в области генетики и биотехнологи для АПК. Об этом сообщили в пресс-службе СтГАУ.

Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ) объединяют усилия в 2024 году, чтобы запустить уникальную программу подготовки специалистов в области генетики и биотехнологии. Это сотрудничество обещает привнести новые знания и подходы в сельское хозяйство и науку.

«Совместное обучение будущих экспертов по молекулярной генетике и биотехнологий растений организуют в рамках консорциума „Образование и наука для развития региона“. Первый набор запланирован на 2024 год. Предполагается точечная подготовка высококвалифицированных специалистов, поэтому первый набор составит до пяти человек. Срок подготовки — два года»

– пресс-служба СтГАУ.

Цель программы

В релизе отмечается, что цель программы – обеспечить аграрную сферу высококвалифицированными специалистами в области генетики и биотехнологии.Студенты будут получать фундаментальные знания и практические навыки, необходимые для развития инновационных методов в сельском хозяйстве.

Преимущества обучения в СтГАУ

Студенты, проходящие обучение по этой программе, будут иметь уникальную возможность объединить знания из области агрономии и биотехнологии. Это позволит им создавать новые сорта растений, устойчивые к болезням и погодным условиям, а также разрабатывать инновационные методы увеличения урожайности.

Перспективы для выпускников СтГАУ

Выпускники программы станут востребованными специалистами на рынке труда. Они смогут работать в Институте аграрной генетики и селекции, а также в других научных учреждениях и агропромышленных компаниях. Их знания и навыки помогут совершенствовать сельское хозяйство и повышать его эффективность.

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